«فورمولا1 أبوظبي» إلى الدمام لبدء الدفاع عن اللقب العالمي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1، إلى مدينة الدمام السعودية، للمشاركة في الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والدفاع عن ألقاب البطولة التي يحملها الفريق من النسخة الأخيرة، ويسعى فريق أبوظبي جاهداً، لأن يقدم من خلال جولة الافتتاح، بداية قوية، خاصة أنه مطالب كبطل، أن يحصد أكبر عدد من النقاط، مع انطلاقة المونديال البحري، ويرأس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم المتسابقين: ثاني القمزي، راشد القمزي، محمد المحيربي، راشد الرميثي، إلى جانب ناصر الظاهري إداري الفريق، وجمعة القبيسي «راديو مان».

وتعد جولة السعودية الأولى، افتتاحاً رسمياً للموسم الحالي، وتقام البطولة العالمية من ثماني جولات مختلفة، وسيكون الختام في إمارة الشارقة خلال ديسمبر المقبل، وتعتبر البطولة هي الأقوى على مستوى البطولات والتحديات العالمية البحرية، وكانت السعودية قد استضافت أول جولة في تاريخها لهذه البطولة في موسم 2004، وها هي البطولة تعود مرة أخرى إليها بعد 15 سنة، في الدمام.