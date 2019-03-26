دولية راشد بن حمدان للشطرنج تنطلق مطلع أبريل

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة عن مشاركة 170 لاعباً ولاعبة في النسخة 21 لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي تقام منافساتها بين 1 و10 أبريل المقبل، على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة بمقر النادي ظهر أمس، وتحدث فيه إبراهيم البناي، رئيس نادي دبي للشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة، بحضور أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس النادي، وجمال محمد العبدولي الأمين العام، وعيسى لطفي المدير المالي بالنادي، ومحمد الحسيني المنسق العام للبطولة، ومهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام.

وتوجّه البناي بخالص الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على مكارمه ومبادراته الطيبة ووقفته ومساندته للشطرنج في دبي، ما جعله قبلة لكل الشطرنجيين في العالم، وبفضل متابعة سموه لإنجازات النادي، وحرصه على أن يكون هذا النادي مؤسسة رياضية اجتماعية لها مكانتها ودورها وتليق باسم مدينة دبي، ثاني أفضل مدينة رياضية في العالم، وأضاف البناي: نفخر ونعتز بأن كأس البطولة يحمل اسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ما يمثل دعماً كبيراً للبطولة، وأصبح اسماً يتوج بطولة دبي المفتوحة، وأضاف إليها الكثير من فرص في الشهرة والعالمية.

مشاركة كبيرة

وأوضح البناي أن النسخة الجديدة تحظى بمشاركة كبيرة ومتنوعة من الأساتذة الكبار الدوليين، إضافة إلى بعض اللاعبين الواعدين المتميزين على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن مشاركة أفضل وأبرز لاعبي العالم دليل نجاح بطولة دبي الدولية.

وقال: تم تسجيل 160 لاعباً ولاعبة منهم 34 أستاذاً دولياً و5 لاعبات من الأساتذة الكبار، وعدد من حملة الألقاب الدولية من 34 دولة، لكننا نتوقع زيادة عدد المشاركين باعتبار أن تسجيل اللاعبين المحليين ما زال مفتوحاً.

أبرز اللاعبين واللاعبات

وكشف البناي عن مشاركة الأستاذ الدولي الكبير الصيني وانغ، الأعلى تصنيفا في البطولة بـ2718 نقطة، وهو حامل لقب نسخة 2005، يليه الفيتنامي لي يوانغ ليم وتصنيفه 2715، كما يشارك في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابريل سركسيان حامل لقب البطولة 2003 وتصنيفه 2689، ومعه مجموعة من الأساتذة الكبار المشاهير من مختلف دول العالم، كما تشارك عدد من السيدات من الإمارات وخارجها، وتعد الأستاذة الدولية الكبيرة الأوزباكية توخنجينوفا أعلى مصنفة، إضافة إلى لاعبات مصنفات من الهند وصربيا وأوزباكستان وجورجيا.

وأكد أن المنافسة ستكون قوية للغاية بين المدارس الشطرنجية المتنوعة حول العالم من أرمينيا وروسيا وأوكرانيا وجورجيا والأرجنتين وفنزويلا وتركيا وأذربيجان، مشيراً إلى أن الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بطل العالم للشباب وبطل العرب وأفريقيا، يتقدم اللاعبين العرب في انتظار تأكيد مشاركة لاعب الإمارات المتألق سالم عبد الرحمن.

الحفاظ على التميز

وأشار البناي إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة تحرص على مواصلة الاحتفاظ بالمستوى الفني الرفيع والمتميز للبطولة، وبما يتناسب مع سمعتها كونها واحدة من أكبر وأعرق البطولات المفتوحة يتم تنظيمها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وهي كذلك من أهم البطولات المفتوحة للشطرنج على مستوى العالم، وتنافس أكبر الدورات الدولية المفتوحة في أوربا وأمريكا من عدد المشاركين من الأساتذة الكبار والأساتذة الدوليين، الذين حضروا للتنافس على كأس البطولة وجوائزها المالية التي تبلغ 50000 دولار أمريكي.

ويعد اللاعبون الدوليون المشاركون من الخارج من الهند هم الأكبر عدداً، حيث وصل عدد اللاعبين الهنود 75 لاعباً ولاعبة، يليهم في الترتيب لاعبو ولاعبات أوكرانيا وروسيا، كما أوضح البناي أنها فرصة جيدة جداً لأبناء الإمارات لممارسة اللعبة مع عدد من اللاعبين المتميزين على مستوى العالم، ونادي دبي للشطرنج سيكون حريصاً دائماً قدر جهده على أن يحتفظ لدوراته وبطولاته التي ينظمها بالمستوى الفني المتميز ذاته.

50000

تحتفظ بطولة دبي المفتوحة للشطرنج 2019 على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، بمجموع جوائزها البالغة 50 ألف دولار أمريكي للمراكز من الأول إلى الخامس عشر، وقد حددت اللجنة المنظمة قيمة جائزة المركز الأول لهذا العام لتكون 13000 دولار أمريكي، إضافة لكأس البطولة الذي يحمل اسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم.