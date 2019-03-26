شباب الأهلي «هاتريك بطولات» بكأس الصالات

المصدر: Ⅶ كلباء - محمد فضل

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء، فريق شباب الأهلي بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات «إنجاز تاريخي»، بعد فوزه أمس في المباراة النهائية على خورفكان بنتيجة 2 - 0 بملعب صالة نادي اتحاد كلباء، وسجل الهدفين كل من هاشم زراع وحسين باب الله في الدقيقتين 31 و36، وبهذه النتيجة يستحق نادي شباب الأهلي لقب «هاتريك بطولات» بعد تحقيقه خلال أيام قليلة 3 بطولات بداية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ثم دوري السلة، وأخيرا كأس الصالات لكرة القدم.

واحتفلت جماهير شباب الأهلي مع اللاعبين بالبطولة عقب التتويج، وكان الفريق سبق له تحقيق بطولة دوري الصالات قبل نحو شهر.