القرقاوي: نهائي قوي حبس الأنفاس تصريح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، التهنئة لنادي شباب الأهلي، إدارة وجماهير، لأسرة كرة السلة بالنادي، بالإنجاز الذي حققه الفريق الأول، بفوزه ببطولة الدوري العام للرجال، متمنياً لفريق النصر وصيف البطولة، ولبقية الفرق، حظاً أوفر في البطولات المقبلة.

ووصف القرقاوي نهائي الدوري العام بالقوي، من خلال سيناريو المباراة، التي حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، وقال إن التميز الذي حدث في المستوى الفني عموماً هذا الموسم، يعود في الأساس للعمل الجاد في الأندية، ونجاح اتحاد اللعبة في زيادة عدد الفرق المشاركة «10 فرق»، وقال إن الهدف في النهاية، أن ينعكس ذلك على اللعبة عموماً، والمنتخبات الوطنية بشكل خاص.