شباب الأهلي يضع النجمة 11 في السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

وضع فريق شباب الأهلي، النجمة رقم 11 في سجله الذهبي في بطولات الدوري العام لكرة السلة للرجال، بفوزه بلقب الموسم الحالي، وهو الثالث له على التوالي، وفي المقابل، حرم منافسه النصر من تحقيق لقبه الأول في المسابقة، بعد أن نجح شباب الأهلي في الفوز ذهاباً 79-72 وإياباً 88-85، لتستمر الفرحة في ديار شباب الأهلي، والتي بدأها فريق كرة القدم يوم الجمعة، بفوزه بلقب كأس الخليج العربي، ليأتي فريق السلة في اليوم التالي، ويحقق لقب الدوري المحبب.

وأهدى اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة شباب الأهلي للألعاب الرياضية، الإنجاز الذي تحقق، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد اللواء المري أن الدوري العام بطولة مهمة ومحببة لفريق شباب الأهلي، الذي استحق الفوز بها عن جدارة، مشيراً إلى أن الفريقين قدما نهائياً رائعاً ومثيراً، استمتع به الجميع، من واقع النتيجة المتقاربة حتى الثواني الأخيرة للمباراة، ما يدل على قوة المنافسة.

وقال إن الحضور الجماهيري أضفى بُعداً آخر من الإثارة، وكانت المساندة لجمهور شباب الأهلي ذات أثر كبير في الفوز باللقب، وأشاد بما قدمه لاعبو فريقه وجهازهم الفني والإداري، كما أثنى على مستوى التنظيم والاهتمام من اتحاد كرة السلة.

وأوضح اللواء محمد أحمد المري، أن استعدادات فريقه للمشاركة الخارجية الشهر المقبل في بطولة الخليج، ستكون على قدر الطموحات، طمعاً في إحراز اللقب الخليجي من جديد، مؤكداً أن فريق شباب الأهلي، حريص دائماً على المنافسة على الألقاب في جميع الاستحقاقات التي يشارك فيها.

اهتمام إداري

أرجع زايد خويدم مدير فريق شباب الأهلي، حصول فريقه على لقب بطولة الدوري العام، للاهتمام الإداري الذي أثمر عن معالجة بعض ظروف اللاعبين في الفترة الماضية، ما انعكس إيجاباً على الفريق هذا الموسم، وقابل هذا الاهتمام حب اللاعبين وإصرارهم لتقديم بطولة الدوري العام هدية لكل محبي النادي.

وقال إن الشيء الذي يُميز شباب الأهلي، ظهوره كمجموعة متجانسة، بفضل روح اللاعبين وتفاهمهم التام داخل وخارج الملعب، وأوضح أن تكرار سيناريو مباراة الذهاب، الذي تقدم فيه النصر أولاً، ثم عاد شباب الأهلي بقوة في النصف الثاني، يعود لتكتيك المدرب، وتعليماته للاعبين بالضغط في الوقت المناسب في الشوط الثاني، وهو تكتيك خاض به شباب الأهلي جميع مبارياته، مشيراً إلى كفاءة المدرب أحمد مرعي، الذي يعتبر من أفضل المدربين.

وقال زايد خويدم إن المحترفين الأجنبيين، قدما مستوى جيداً، وأن النادي وفق كثيراً في اختيارهما، سواء كريس جونسون، الذي كان يلعب في الهومنتمن اللبناني، وتم التعاقد معه بعد مشاركته في بطولة دبي الدولية هذا العام، أو سامي جي، وتم الاختيار بموافقة المدرب.

وأكد خويدم على أن النصر قدم موسماً جيداً، يستحق عليه الإشادة في أقوى نسخة للدوري العام، مشيراً إلى أن قوة الدوري هذا الموسم، تعود لمشاركة محترفين أجنبيين في كل فريق، حيث إن المحترفين يحدثان توازناً في كل فريق.

وأوضح خويدم أن الاستعداد لبطولة الخليج، سيبدأ قريباً، بعد الاتفاق على شكل الإعداد، من ناحية المعسكر الخارجي قبل السفر للبحرين للمشاركة في البطولة التي تنطلق 20 أبريل المقبل، وقال إن الحصول على اللقب الخليجي، حق مشروع لكل فريق، وشباب الأهلي لديه الطموحات الكبيرة في استرداد اللقب الخليجي، الذي أحرزه من قبل.

الأبطال

ضمت قائمة شباب الأهلي أبطال دوري السلة حمد عبيد، خليفة خليل، محمد عبد اللطيف، كريس جونسون، عيسى عبد الله، سعيد مبارك، سامي جي، راشد ناصر، قيس عمر، مامادو، محمد مبارك، جاسم عبد الرضا، ويتولى التدريب، المصري أحمد مرعي، ويساعده الوطني سعيد عتيق.