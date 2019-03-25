المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت لجنة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، المهرجان السادس للبراعم لكرة السلة بمشاركة 5 أندية هي شباب الأهلي والوصل والنصر والظفرة والبطائح بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وإشراف عبدالله مراد إداري عام المراحل السنية لكرة السلة بنادي شباب الأهلي بصالة نادي شباب الأهلي دبي بالنهدة.

وتم خلال المهرجان تكريم اللاعبين المنتظمين بالتدريب وتقديم الهدايا الرمزية لهم أيضاً وبدأ المهرجان من التاسعة صباحاً للرابعة عصراً وتخلله وجبة الغداء وشارك في المهرجان ممثلون للقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي وبلدية دبي وموانئ دبي والإقامة وشؤون الأجانب وتلفزيون دبي وهيئة كهرباء دبي وبعد ذلك تم الاحتفال ببعض لاعبي الأندية بمناسبة عيد ميلادهم، وأثنى القرقاوي على هذا الاهتمام باللاعبين الصغار وتنظيم مثل هذه المهرجانات التي تقربهم كثيراً من اللعبة.