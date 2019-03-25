16 نادياً في نهائي الكأس الأغلى للجوجيتسو السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو استكمال الاستعدادات لانطلاق نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، والمخصص لأبناء الدولة من منتسبي الأندية المحلية، ويقام السبت المقبل في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

ويشارك في المنافسات 16 نادياً محلياً تسعى لنيل اللقب الأغلى على مستوى الدولة، والذي سيكون «مسك الختام» للبطولات المحلية بالموسم، وتتنافس الأندية في 3 فئات، هي الناشئون والشباب والرجال، وتعد الجولة النهائية حاسمة بين متصدري البطولة في مختلف فئاتها، في ظل تقارب نتائج الأندية، وأبرزها العين والجزيرة والوحدة، والتي تتسابق لصعود منصة التتويج والظفر باللقب.

وشهدت الجولة الأولى صدارة نادي الوحدة في فئة الناشئين، والعين على صعيد فئة الشباب والجزيرة في فئة الرجال، وفي الجولة الثانية، حصد العين صدارة الفئات الثلاث، وتتميز البطولة بنظام تحكيمي مختلف، وتبنيها أنظمة وقوانين نوعية.

جهود

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو تركيز اتحاد اللعبة جهوده تجاه بناء منظومة نوعية ضمن بطولاته، وبخاصة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تعد «بطاقة عبور» إلى العالمية، وقال: الاتحاد تمكن من خلال كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين وتعزيز أجواء المنافسة بين الأندية، وتتمتع الكأس بأهمية استراتيجية، باعتبارها اللقب الأغلى، فضلاً عن مساهمته في تعزيز استراتيجية الاتحاد، الرامية إلى تطوير المهارات والكفاءات الوطنية الشابة ودعم مكانة الإمارات كعاصمة عالمية لهذه الرياضة المرموقة.

ورشة

ونظم اتحاد الجوجيتسو ورشة عمل للأندية بهدف تعزيز التوعية بقوانين المنافسة، وشهدت الورشة مناقشة مواعيد دخول اللاعبين والمدربين إلى البساط ومنطقة المنافسات، وتوضيح آلية احتساب النقطة الذهبية، التي تعد من أبرز الإضافات الجديدة التي أقرها الاتحاد حيث تستخدم هذه الميزة في دور الثمانية، وتسمح للاعب بالحصول عليها في المنافسة في حال حاز الأفضلية قبل تحقيق النقاط، وتنتهي المباراة في حال الحصول على النقطة الذهبية.

وأكد عبدالله الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة في الاتحاد، أن البطولة ستتضمن مجموعة من التحديثات على مستوى القوانين، وأنظمة التحكيم في سبيل ترسيخ مكانة هذه البطولة ومنحها هوية مختلفة، ومنها إمكانية تغيير اللاعب المرشح في حال تعذرت مشاركته لأسباب صحية أو تعرضه للإصابة ما من شأنه تعزيز المنافسات وتمكين الأندية من المشاركة بقوة.