«عمومية السباحة» تبحث مقترحات وطلبات الأندية في أبوظبي غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقرر عقد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة غداً، عند الساعة الخامسة مساءً في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بالعاصمة، وهي الجمعية العمومية السنوية للاتحاد، يناقش فيها مع الأندية، آخر ما توصلت إليه السباحة الإماراتية، وأهم الاقتراحات وطلبات الأندية، ودراسة الموقف المالي للاتحاد بعد فترة جيدة للسباحة الإماراتية، سواء على مستوى البطولات المحلية أو المشاركة في الأولمبياد الخاص وتمثيل الدولة بشكل رائع.

التواصل مع الأندية

وقال عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، إن مجلس إدارة الاتحاد على تواصل تام مع الأندية، فيما يتعلق بتنظيم العمل في اللجان الفنية والمنتخبات لتنظيم العمل والوقوف على آخر تطورات اللعبة على مستوى الدولة، وأكد الوهيبي إقامة بطولة الدولة الشتوية للمياه المفتوحة في نادي الحمرية يوم 30 مارس الجاري، وهي أولى البطولات التي تنظم في الحمرية، بناء على طلب النادي، وما تم الاتفاق عليه مسبقاً، ما بين الاتحاد والنادي.

وأوضح أنه من المقرر أن يستضيف نادي الحمرية أيضاً، بطولة كأس الإمارات للتطوير، وهي التي تقام بين عدد كبير من أندية الإمارات الشمالية والدولة وذلك يوم 13 أبريل المقبل، بعدما طلب النادي تأجيلها أسبوعاً واحداً فقط، ويشرف الاتحاد بالكامل على هذه البطولة التي يشترك فيها عدد كبير من الأندية والسباحين، وتوجه الوهيبي بالشكر إلى السباحين الذين شاركوا في دورة الألعاب العالمية أبوظبي 2019 لأصحاب الهمم، حيث أكد السباحون وأسرهم حرصهم على تمثيل الدولة وسباحة الإمارات ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، إضافة إلى توجيه الشكر إلى الأندية والمراكز الخاصة التي تعمل على تأهيل هؤلاء السباحين.

تجمعات المنتخبات

ومن جانب آخر تواصل المنتخبات الوطنية تجمعاتها الأسبوعية من أجل الاستعداد لبطولة الخليج في الكويت، وذلك بإشراف الجهاز الفني للمنتخب المكون من السلوفاكي ماتيك، مدرب العموم، إضافة إلى المصري أحمد الغيطاني مدرب الأشبال والناشئين والذي يتواصل مع الأندية بشكل أسبوعي في زيارات دورية للوقوف على حالة السباحين واكتشاف سباحين جدد،