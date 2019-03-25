«المرموم» تستضيف سباق الدراجات الهوائية للسيدات 19 أبريل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف مجلس دبي الرياضي عن تنظيم سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات»، ليكون أول سباق دراجات هوائية نسائي في المنطقة، ويقام هذا الحدث في محمية المرموم الصحراوية 19 أبريل المقبل وسط مشاركة مفتوحة لكل الجنسيات ولمختلف الفئات العمرية فوق الـ13 عاماً بشرط تقديم موافقة من الوالدين أو الوصي بعدم الممانعة للمشاركات أقلّ من 18 عاماً، ويمكن المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق مكون من 8 متسابقات، حيث سيتم توزيع منافسات الفردي إلى خمس فئات حسب الأعمار، فئة من 13 إلى 15 عاماً، و 16 ــ 19، 20 ــ 39، 40 إلى 49 عاماً، و 50 فما فوق.

كما ستتاح المشاركة في الفرق ضمن ثلاث فئات، فئة الشباب (13 ــ 19 عاماً)، وفئة البالغات، والفئة المفتوحة، وستمنح الجوائز للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، كما ستتسلم جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق ميدالية المشاركة، وتتنافس المشاركات في التحدي على مضمار القدرة للدراجات الهوائية بالمرموم لمسافة تصل إلى 50 كم.

مبادرة جديدة

وتم الإعلان عن تفاصيل السباق خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدّث فيه، لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وروث ديكنسون مدير اللجنة المنظمة للحدث، بحضور ثلاث من رموز الرياضة النسائية، وهنّ زهرة لاري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضات الجليد، سلما إسماعيل مؤسسة نادي «جيت فيت شيك»، والرياضية دارين بربر.

وقالت لمياء خان: تنظيم سباق تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، يمثل مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك في إطار تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة، وضمن خطة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس لتعزيز ممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني والمنافسة في فعاليات رياضية جديدة في جو يتناسب مع العادات والتقاليد بالدولة.

وأضافت: لقد لمست لجنة المرأة والرياضة زيادة إقبال السيدات في الدولة على المشاركة في الفعاليات الرياضية العديدة التي تنظمها اللجنة، وكان الإقبال الكبير على المشاركة في ترايثلون دبي للسيدات خلال نسختيه السابقتين خير دليل على ذلك.

فعالية مميزة

وبدوره، قال خالد العور: يسرنا أن نعلن عن فعالية مميزة جديدة تضاف لقائمة الفعاليات التي تنظم في دبي عموماً والتي تبلغ أكثر من 420 سنويا، وللفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها في منطقة محمية المرموم الطبيعية الرائعة، كما يسرنا أن ترتبط النسخة الأولى لهذا التحدي بعام التسامح وتساهم في تلاقي مشاركات من مختلف فئات المجتمع، وأكد العور أن الإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الأعمار يؤكد انتشار ثقافة ممارسة رياضة الدراجات في المجتمع عموماً ولدى السيدات خصوصاً،

ومن جانبها قالت روث ديكنسون: تشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في الدولة بشكل عام، ودبي بشكل خاص تناميًا سريعًا ، ويعود الفضل إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي.

تبرع

يدعم الحدث برنامج (فرح) الذي تنظمه مؤسسة الجليلة للأطفال والذي يعطي الأمل للأطفال الذين يعانون من مرض السرطان والأمراض المزمنة للشفاء، وسيتم التبرع إلى هذا البرنامج من ريع التسجيل في التحدي ومن الرعاية المقدمة للحدث.