صفية الصايغ بطلة الإمارات لفردي الإناث للدراجات

المصدر: - محمود شلبي

حققت صفية الصايغ، لاعبة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، لقب بطولة الإمارات لفردي الإناث للدراجات، التي نظمها الاتحاد في الحمرية بدبي لمسافة 40 كم، وهي البطولة التي تنظم أول مرة لفئة الإناث وحققت صفية البطولة بعد تفوقها على بقية المتسابقات لتنال الميدالية الذهبية وكأساً وقميص البطولة وفازت زميلتها في النادي طرفة محمد بالميدالية الفضية.

فيما حققت البرونزية شيخة عيسى لاعبة نادي النصر، وتعد البطولة تجربة جيدة قبل انطلاق دوري الإناث ضمن برنامج أنشطة الاتحاد في الموسم المقبل، والذي سيكون له المردود الإيجابي على ظهور اللاعبات الموهوبات في الأندية وانضمامهن للمنتخب الوطني.