«عمومية القوى» توصي بفحص المنشّطات وتطبيق النظام الفنلندي في المسابقات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وجهت الجمعية العمومية العادية لاتحاد ألعاب القوى، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، لدعم اللعبة والرياضة بوجه عام، وكذلك دعم مرشحي الاتحاد المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد، وناصر المعمري نائب رئيس الاتحاد، في الانتخابات المقبلة للاتحاد الدولي المقرر لها الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر المقبل، وكذلك انتخابات الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى في 19 إبريل المقبل.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية أول من أمس، بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، برئاسة المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، وأوصى الاجتماع، بمخاطبة اللجنة الوطنية للمنشطات، بإجراء فحص للمنشطات بشكل مفاجئ أو دوري على لاعبي القوى في الدولة، قبل أية مسابقات محلية مقبلة.

كأس السيدات

واعتمدت الجمعية، إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات في ختام الموسم الحالي، مع وجود فرق نسائية في أندية شباب الأهلي والوصل والإمارات والظفرة، وتطبيق النظام الفنلندي في البطولات المحلية، بدلاً من تحديد المستوى، والذي رفضته أكثر الأندية، بسبب اعتماد مستويات غير مناسبة للاعب المحلي إما برفع أو خفض المستوى المطلوب تحقيقه، ووافقت عمومية القوى، على تطبيق معيار العامين بالنسبة للاعب المقيم بدلاً من عام واحد كما هو متبع الآن، وعلى اعتماد لائحة تنفيذية لتوضيح اللائحة الفنية، مع توصية بإعادة النظر في عدم تغيير نظام البطولات بعد توزيع اللائحة على الأندية، ومخاطبة الهيئة العامة للرياضة، لاستعجال اعتماد النظام الأساسي لألعاب القوى، والذي تم مخاطبة الهيئة بشأنه في فبراير 2018، خاصة وأنه تم اعتماد أكثر من نظام أساسي للعديد من الاتحادات الرياضية بالدولة.

مناشدة للأندية

وناشد المستشار الكمالي، الأندية التي تمتلك ملاعب ألعاب القوى، باحتضان المسابقات المحلية في الموسم الحالي، مع صعوبة التوصل لاتفاق مع نادي ضباط شرطة دبي، وخضوع ملعب نادي الثقة للمعاقين للصيانة، وذلك على أمل أن يتم الانتهاء من إقامة ملعب خاص بألعاب القوى للدولة، يتبع لإشراف الاتحاد بداية من العام المقبل.

فيما أوضح أن الهيئة العامة لم توقف الدعم المخصص لاتحاد ألعاب القوى بالكامل، ولكنها أوقفت الدعم المخصص للمشاركات الخارجية، وأنه تم التواصل مع الهيئة لتوضيح بعض الأمور، وسيكون هناك اجتماع قريب لمجلس إدارة الاتحاد مع الهيئة العامة للرياضة، لحل تلك المشكلة، في حين، طالبت الأندية الهيئة بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية للاتحادات المطبقة منذ عام 2008، إلى حين اعتماد وتطبيق اللائحة الأساسية لألعاب القوى.

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اكتمل النصاب القانوني لاجتماع عمومية القوى، بحضور 13 من أصل 22 نادياً، فيما حضر من مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب المستشار أحمد الكمالي وناصر المعمري، كل من صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد، وراشد الجاري الأمين العام المساعد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.