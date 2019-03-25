بحث ترتيبات النسخة 29 لسباق «القفال» في الميناء السياحي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد في قاعة السردال بفندق ويستن بالميناء السياحي في دبي، ظهر اليوم، الاجتماع العام للجنة العليا المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام سنوياً، برعاية كريمة ودعم متواصل من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وكان سمو راعي الحدث، قد اعتمد يوم 27 من شهر أبريل المقبل، موعداً لإقامة السباق الكبير، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

دعوة للحضور

ووجهت اللجنة المنظمة للحدث، الدعوة لحضور اجتماع اليوم، إلى العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، من بينها القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة أبوظبي للإعلام، وهيئة ومجموعة نخيل البحرية وهيلي دبي، كما حرصت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين، على توجيه الدعوة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، وللإذاعة والتلفزيون، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، واللجنة المنظمة لمهرجان صير بونعير البيئي التراثي.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع، العديد من الأجندة من أجل التحضير الجيد والمبكر لتنظيم الحدث الكبير، ومن بينها الترتيب لاستضافة الوفود المغادرة إلى جزيرة صير بونعير والمرابطة في شواطئ دبي، وتوفير سبل النجاح لسير قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير.

تشكيل

قرر مجلس إدارة دبي الدولي للرياضات البحرية، تشكيل اللجنة المنظمة للحدث، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة، وعلي ناصر بالحبالة نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، وعضوية محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، وهزيم محمد القمزي مشرف السباق.