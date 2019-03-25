بطولة فزاع للرماية تتوّج الفائزين بجوائز النسخة 19

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار على بطولة فزاع للرماية المفتوحة التاسعة عشرة للجنسين بالبندقية السكتون، أول من أمس، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، وسط إقبال كبير من داخل وخارج الدولة.

وحضر فعاليات اليوم الختامي وتوج الفائزين، اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، واللواء راشد بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الرماية والقوس، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد محمد عبيد المهيري رئيس لجنة بطولات فزاع للرماية بالسكتون، وراشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في المركز، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

ونالت الإماراتية عفرة خليفة خمس سالم البادي المركز الأول في منافسات السيدات بعدما سجلت 79 نقطة، متقدمة على العُمانية سامية بنت سليمان بن خلفان الحاتمية 76 نقطة، وفاز العماني مانع بن محمد بن سعيد الحبسي بالمركز الأول في فئة الرجال بعدما سجل 80 نقطة.

وفاز بفئة الناشئين، العُماني عبدالله بن علي بن حميد المقبالي برصيد 79 نقطة، وتصدرت فئة الناشئات، العُمانية عائشة بنت خميس المقبالية، والتي حققت العلامة 74 نقطة، متفوقة على الإماراتية روضة سعيد الدرعي التي حققت 73 نقطة، وتصدر فئة كبار السن العماني سعيد بن أحمد المشيخي بمجموع 77 نقطة، وفاز بفئة إسقاط الصحون خميس بن أحمد بن عويص الدرعي ونعمان بن سيف بن عويص الدرعي.