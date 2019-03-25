نجاح كبير لمنافسات ثانية جولات «دبي جونيور ريغاتا» للشراع الحديث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبحرت القوارب الشراعية الحديثة بأمان في منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا، والتي نظمها بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي للقوارب الشراعية يوم أول من أمس -السبت- ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، وتحدت أشرعة القوارب الصغيرة، حالة البحر وارتفاع الموج خلال 5 مراحل مختلفة، امتدت من الصباح وحتى المساء، بمشاركة 35 متسابقاً ومتسابقة، مثلوا أندية الحمرية ودبي للزوارق الشراعية، وأبوظبي ورأس الخيمة للشراعية واليخوت، ورأس الخيمة للقوارب الشراعية.

وشهدت المنافسات تألق أبطالنا نجوم فريق نادي الحمرية، والذي يحرص دائماً على المشاركة في البطولة، من أجل زيادة خبرات لاعبيه وصقل مواهبهم، حيث لمع في البطولة خلال هذه الجولة، نجم الشقيقين سلطان ومحمد خالد محمد سلطان العويس، واللذين صعدا لمنصة التتويج في فئتين مختلفتين، محرزين الميدالية البرونزية.

نتائج الفئات

وأسفرت النتائج عن فوز المتسابق البريطاني جوش مورغان من نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، بالمركز الأول في فئة ليزر 4.7، متقدماً على زميله الهولندي ماوريتس فان دين (الثاني)، وبطلنا سلطان العويس (الثالث)، فيما عاد لقب الفتيات إلى المتسابقة ماثيلدا اولدمان، وذهبت الصدارة في فئة اوبتمست صغار، إلى المتسابق كارلو فون وستير من نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، ونال المركز الثاني زميله شارلز رييفيس.

الجولة الثالثة

من المنتظر أن تقام منافسات الجولة الثالثة من بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين)، يوم الجمعة المقبل، في مقر نادي دبي للقوارب الشراعية، بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.