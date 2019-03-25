400 لاعب ولاعبة في نهائيات المراحل للرجبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت نهائيات بطولات المراحل السنية للعبة الرجبي، مشاركة 400 لاعب ولاعبة تحت 11 وحتى 18 سنة، في المنافسات التي أقيمت على ملاعب طيران الإمارات، ما يعتبر إنجازاً للعبة بدخول هذه العناصر الموهوبة، والتي تعتبر أمل ومستقبل المنتخبات الوطنية، وشهد المنافسات قيس الضالعى، الأمين العام للاتحاد، والذي قام بتتويج الفائزين، وتسليم الهدايا والجوائز على الأبطال.

كما شهدها المدير التنفيذي حمدان سليمان ومدرب المنتخبات الوطنية أبولو برلينى، وسامي سمارة مدير التطوير، وأشاد الحضور من الجمهور وأولياء الأمور للاعبين واللاعبات، بجهود اتحاد الإمارات للرجبى، وطيران الإمارات، الراعية لأنشطة الاتحاد، وتطوير مستوى لاعبي منتخبات المراجل السنية، وقدم قيس الضالعى، الشكر لحكام البطولة، وأولياء الأمور الذين حضروا لدعم أبنائهم