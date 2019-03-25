محمد عبد اللطيف سعيد باللقب السادس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر محمد عبد اللطيف، النجم الشاب في فريق شباب الأهلي، عن فرحته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه مع زملائه، مشيراً إلى أنه وصل للقب السادس في بطولة الدوري العام، من جملة 11 لقباً حققها فريقه في تاريخ المسابقة.

ووصف النهائي بالقوي، خاصة أن الموسم الحالي شهد تنافساً قوياً بين جميع الفرق، بفضل قرار السماح بمشاركة الفئات الأربعة في المسابقات الرسمية، وقال إن النصر قدم مباراة جيدة، يستحق عليها الإشادة، وتمنى أن ينعكس المستوى القوي للموسم الحالي إيجاباً للمنتخبات الوطنية ولفريقه الشارقة، في بطولة الخليج المقبلة في البحرين.

ووجّه محمد عبد اللطيف، الشكر إلى إدارة النادي وجماهيره، على المساندة القوية، وإلى زملائه اللاعبين، وأعضاء الجهازين الفني والإداري.