ولي عهد عجمان يتوج البلدية بطلاً لـ "المؤسسات"

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

توج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فريق بلدية عجمان بطلاً للنسخة الاولى لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي أقيمت تحت رعاية سموه واختتمت في مركز كواترو الرياضي، وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس نادي عجمان الكأس من سموه بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، بعد المباراة النهائية التي فاز فيها فريق البلدية على القيادة العامة لشرطة عجمان بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.

سجل للبلدية عبد الكريم جميل ونوفل الطاهي وادهم حسن فيما سجل للقيادة العامة ديوب ومبارك سالم.