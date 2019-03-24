2027 مشاركاً من 7 دول في بطولة فزاع للرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة فزاع المفتوحة للرماية بالبندقية السكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية، مشاركة كبيرة ومنافسات مثيرة، حيث وصل عدد المشاركين في البطولة المفتوحة هذا العام إلى 2027 متسابقاً من 7 دول مختلفة، هي إلى جانب الإمارات كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الكويت، اليمن، كندا، إنجلترا.

وانطلقت المنافسات عقب حفل الافتتاح بحضور اللواء «م» راشد بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الرماية والقوس، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد محمد عبيد المهيري رئيس لجنة بطولات فزاع للرماية بالسكتون، وعدد من مديري الإدارات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.