مبارك الحمادي بطل مسك ختام سباقات القدرة بالوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج الفارس مبارك الحمادي ابن الـ15 عاماً الطالب في المرحلة الثانوية العامة، على صهوة «دي لا مويرتي» من إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي توجت عن جدارة بالمراكز الثلاثة الأوائل، بلقب سباق مهرجان أبوظبي للقدرة لمسافة 120 كلم دولي نجمتين، في مسك ختام موسم سباقات القدرة بالوثبة.

وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

عقب نهاية السباق زار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي الفارسة هيا الشنقيطي في مستشفى المفرق بعد تعرضها للإصابة أثناء سباق الخمس الماضي ، وقام بتكريمها بلقب سيدات التسعيرة للسيدات ورافق الريسي في الزيارة لارا صوايا.

رعاية

ورفع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه المستمر لرياضة الفروسية والجوائز المتميزة التي يقدمها على مدار العام دعماً لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام لا تجده أي رياضة أخرى، ذاكراً أن رعاية فارس العرب للفروسية قادت إلى التطور الذي وصلت إليه والنجاحات المتواصلة خارجياً.

وشكر الريسي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على الدعم الذي يقدمه للفروسية ومكرمته لفرسان وفارسات التسعيرة أمس.

من جانبها هنأت لارا صوايا، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بفوز إسطبلاته بلقب مهرجان أبوظبي للقدرة مؤكدة أن الوثبة أكدت تميزها وقوتها بالنجاحات التي حققتها في السباق.

وأشادت لارا بموسم سباقات القدرة في قرية الوثبة، مؤكدة أنه حقق نجاحاً كبيراً ، كما أفرزت السباقات خاصة «ملاك الإسطبلات الخاصة» خيولاً جديدة استفاد ملاكها من التسعيرة الجيدة التي تم التعامل بها هذا الموسم لأول مرة بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.