تتويج فائزي اليوم الأول من بطولة سلطان بن زايد لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - وام

تواصلت أمس فعاليات بطولة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لقفز الحواجز التي ينظمها نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، في صالة سموه الكبرى للفروسية بمدينة الختم، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية لونجين، بمشاركة نخبة من الفرسان والجياد من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتوّج محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية وإسطبلات بوذيب للفروسية الفائزين في جولات اليوم الأول ، حيث فاز بالمركز الأول من الجولة الأولى عكس عقارب الساعة بارتفاع أقصاه 90 سنتمتراً للخيول العربية الفارس علي عبد الله الكميتي على صهوة الجواد عارف من نادي عجمان للفروسية.

وفي الجولة الثانية على مرحلتين مع احتساب الوقت للمبتدئين الأطفال والخيول من عمر 4-5 سنوات، بارتفاع أقصاه 105 سنتمترات، فاز في فئة المبتدئين الفارس محمد حسن بالمركز الأول على صهوة الجواد داني ميت من نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وفي فئة الأطفال من الجولة نفسها، احتل المركز الأول الفارس عبد الله حمد علي الكربي على صهوة الجواد لوفر ديس باتيس من نادي الشارقة للفروسية والسباق، فيما احتل المركز الثاني الفارس عمر الحاج على صهوة الجواد بابريكا من نادي الشارقة للفروسية والسباق.