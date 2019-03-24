حمدان بن محمد يشهد ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المصدر: الرياض - وام

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في احتفالات المملكة العربية السعودية بختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أسدل الستار على فعالياته في منطقة الرمحية بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من أولياء العهود والمسؤولين العرب والأمراء وحشد كبير من الجمهور.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، في وقت سابق، بحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس نادي الإبل، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي نقل إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لخادم الحرمين الشريفين دوام السعادة وموفور الصحة، وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان.

بدأ حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالسلام الملكي السعودي ثم آيات من الذكر الحكيم وكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي، وفي الختام كرم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، واختتم الحفل بعرض مسرحي ثم السلام الملكي.

وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس نادي الإبل، مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورؤساء وأعضاء الوفود العربية والأجنبية الذين حضروا الاحتفال.

وصول

ووصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الرياض بعد ظهر أمس للمشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله في مطار الملك خالد بن عبدالعزيز الدولي بالرياض، والوفد المرافق، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وتوجه سمو ولي عهد دبي إلى منطقة الرمحية حيث أقيم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، وكان في استقبال سموه في المنصة الرئيسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية وعدد من الأمراء و كبار المسؤولين السعوديين.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في بلده الثاني متمنياً لسموه إقامة طيبة في رحاب المملكة العربية السعودية وأعرب عن سعادته بمشاركة دولة الإمارات في المهرجان الشعبي التراثي الذي يحيي تقليداً سعودياً خاصاً برعاية الإبل ورياضتها العربية الأصيلة.

وفد

ورافق سمو ولي عهد دبي، وفد يضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وغادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق، الرياض مساء أمس عائداً إلى البلاد وكان في وداع سموه، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.