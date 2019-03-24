«دبي البحري» يستعد لـ «الشراعية 60 قدماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالإعداد والتجهيز لتنظيم منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نهاية الأسبوع الجاري، بعدما كان مقرراً أن تنطلق في شواطئ دبي يوم 16 مارس الجاري.

ويعتزم النادي تنظيم الحدث قبل أسابيع قليلة عن الموعد الكبير سباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام برعاية كريمة ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي يوم السبت السابع والعشرين من شهر أبريل المقبل. وقال هزيم القمزي، إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتفى النادي بقائمة التسجيل التي اعتمدت في تاريخ سباق الجولة الثانية (المؤجل).