شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق شباب الأهلي بطولة الدوري العام لكرة السلة بعد فوزه على ضيفه النصر 88-85 في إياب الدور النهائي بعد مباراة مثيرة ظلت فيها النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة ليسجل فريق شباب الأهلي إنجازه الـ 11 في تاريخ المسابقة، واستفاد شباب الأهلي من فوزه ذهاباً في ملعب النصر 79-72.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة وقوية وسط تشجيع جماهيري كبير لفريق شباب الأهلي وتقدم النصر 25-18 بنهاية الربع الأول وقلص شباب الاهلي النتيجة الى نقطة واحدة (45-44) بعد تقدمه في الربع الثاني 26-20 وحافظ النصر على تقدمه بفارق النقطة (65-64) بنهاية الربع الثالث الذي انتهي بتعادل الفريقين 20-20.

ونجح شباب الأهلي في الظفر بالربع الأخير 24-20 ليفوز بالنتيجة النهائية بفارق 3 نقاط.

وبعد انتهاء المباراة قام اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة بحضور اللواء محمد احمد المري رئيس شركة نادي شباب الأهلي للألعاب الرياضية وعبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية وعدد من اداريي الناديين وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة والنصر بتتويج الفائزين حيث نال الوصل المركز الثالث والنصر المركز الثاني وشباب الأهلي البطولة والميداليات الذهبية وسط فرحة كبيرة من أنصار النادي ولاعبي الفريق الذين احتفلوا باللقب الـ 11 لبطولة الدوري مع مدربهم أحمد مرعي.

خلال توزيع الميداليات الذهبية على لاعبي نادي #شباب_الأهلي الفائز بالمركز الاول لدوري كرة السلة#البيان_الرياضي pic.twitter.com/PhVYib1cFA — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 23, 2019