نجاح كبير لفعاليات «طاقة الأولمبياد»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

اختتمت دائرة الطاقة بأبوظبي حملتها المتكاملة «طاقة الأولمبياد» الداعمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» بنجاح كبير، وشملت الحملة العديد من الفعاليات تم تنظيمها تضامناً مع الفريق الوطني المشارك في الأولمبياد الخاص، ومنها يوم «الطاقة تفاعل» الحدث الترفيهي الذي أقيم في مقر إقامة المنتخب في مدينة العين، ومسيرة «الطاقة مشاركة» في حديقة أم الإمارات.

وشهدت المنصات التفاعلية والترفيهية «الطاقة قوة» كما تم تنظيم مسابقة لزيادة الوعي حول رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، بمشاركة عائلات الرياضيين الإماراتيين من أصحاب الهمم.

وخصصت الدائرة من خلال مبادرة «الطاقة النظيفة.. وقود المستقبل» مجموعة من السيارات الكهربائية، إضافة إلى حافلة صديقة للبيئة، لنقل المشاركين واللاعبين والجمهور.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة: هدفنا من خلال الشراكة مع «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية»، أن نجعل من هذه الألعاب منصة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، ولمسنا خلال الفعاليات الجوهر الحقيقي لأهمية التواصل مع أصحاب الهمم.