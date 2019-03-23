«تنفيذي الأولمبية» يشيد بنجاح الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - وام

أكد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، أن اهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم عكس حجم ومكانة الإمارات كوجهة عالمية ذات ريادة لاستقطاب وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية والإنسانية، لا سيما وأن الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان لها بالغ الأثر في خروج الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» التي اختتمت فعالياتها أول من أمس بمشاركة أكثر من 7500 رياضي من 192 دولة على مستوى العالم، بتلك الصورة الفريدة.

وأشار المكتب إلى أن هذا النجاح يؤكد على أهمية دمج هذه الفئة في مختلف أنشطة المجتمع، بما يعود بالفائدة المرجوة عليهم من النواحي كافة، سواء النفسية أو البدنية أو الذهنية، وهو الأمر الذي نطمح إليه بتأهيل هؤلاء الأبطال وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على التواصل والمعرفة من خلال محافل رياضية بهذا الحجم لكونها تجمع العديد من أصحاب الهمم من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الذي عقد مساء أمس بمقر اللجنة في دبي برئاسة معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة وأعضاء المكتب، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، واللواء (م) إسماعيل القرقاوي، ومحمد بن أحمد بن سليم، والمستشار أحمد الكمالي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، والمهندسة عزة سليمان، والتي تمت تسميتها رئيسة للجنة الموارد المالية والتسويق باللجنة.

كما حضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وأحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية.

ورفع الحضور قبل بداية أعمال الاجتماع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة للرياضيين في مختلف المحافل على الصعد كافة، وتوجيه سموه كذلك بتقديم الدعم الكامل لأصحاب الهمم وإنجاح كل المناسبات والاستحقاقات الخاصة بهم وعلى رأسها بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وتقدم الحضور بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لرعايته الكريمة لشعلة الأمل التي روجت الحدث الإنساني النبيل بمختلف إمارات الدولة. كما تقدم المكتب التنفيذي بالتهنئة إلى اتحاد كرة القدم بعد نجاح منتخب الشاطئية في التأهل إلى كأس العالم بباراغواي.

مشاركة

واطلع الحضور على تقرير النسخة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني الذي شهد مشاركة مجتمعية واسعة ، حيث تم تنظيم 421 فعالية رياضية منوعة في 139 موقعا مختلفا تحت شعار «الإمارات تجمعنا» بهدف تعزيز التلاحم وإبراز قيم المحبة والمودة بين الجميع، مما عكس الشغف الكبير من أجل المشاركة في ذلك الحدث البارز الذي امتد ليشمل كافة مناطق الدولة في تظاهرة رياضية فريدة .

تقرير

واستعرض المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تقرير يوم الطفل الإماراتي الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع حكومة الفجيرة بمشاركة 650 طالباً وطالبة بهدف رفع مستوى الأبناء والبنات من الناحية الذهنية والنفسية والبدنية لكونهم أجيال المستقبل ونواة الوطن الذين نعقد عليهم الكثير من الطموحات والآمال.

مشيدين بالمبادرة الفريدة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2020.