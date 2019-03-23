سفارة الجزائر تكرّم وفد بلادها المشارك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام صالح عطية سفير الجزائر لدى الدولة حفلاً تكريمياً للوفد الجزائري الذي شارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019. ونظم سفير الجزائر لدى الدولة الحفل الذي أقيم بدار الجزائر، تقديراً لأعضاء الوفد على النتائج الباهرة والمميزة التي حققوها في مختلف رياضات الأولمبياد الخاص، وقدم السفير خلال هذا الحفل، شهادات تكريمية وهدايا رمزية لكل أعضاء الوفد الجزائري المشارك في هذه الألعاب.

من جهتهم، عبّر الرياضيون الجزائريون عن شكرهم للسفارة على هذه المبادرة الطيبة الكريمة الدالة على اهتمام الدولة الجزائرية بأصحاب الهمم وتوفير كامل الدعم لهم لإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم في المجال الرياضي.