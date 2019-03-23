ريبكا تحظى بتجربة متميزة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شكّلت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 تجربة مميزة للمشاركين وللمتابعين على حد سواء، إذ شهدت رياضة السباحة مشاركة السباحة ريبكا هاتشر البالغة من العمر 21 عاماً، التي مَثلت الدولة في السباحة التي أقيمت منافساتها كافة في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

ولدت ريبكا ونشأت في الإمارات لأبوين أمريكيين، واقتنصت فرصة استضافة الدولة للحدث العالمي للمشاركة في سباقات السباحة المتنوعة، إذ تمكنت من تحقيق المركز الرابع في سباقات 50 متراً سباحة ظهر، والمركز الخامس في 100 متر حرة، والمركز الرابع مرة أخرى في سباقات التتابع 4*25. لم تستطع ريبكا التتويج بالميداليات الملونة، لكنها حظيت بجائزة أهم، وهي شرف المشاركة في الحدث العالمي.