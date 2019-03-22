«الدراجات» يشيد بجهود فريق العمل في البطولة

المصدر: دبي - محمود شلبي

أشاد مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار بجهود فريق العمل الذي أشرف على منافسات الدراجات في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وأثنى على تعاونهم مع المتسابقين وحرصهم على خروج السباقات بشكل مشرف مع نجاحهم في إعلان النتائج بسرعة وبشكل دقيق.

وأكد عبد الناصر عمران الشامسي، أمين عام الاتحاد المشرف على منافسات الدراجات في الأولمبياد، أن فريق العمل أتقن العمل بشكل واضح وبصورة احترافية ما كان له الأثر الطيب في خروج السباقات بشكل رائع أثنى عليه جميع المشاركين والمتابعين للمنافسات، وهو ما يؤكد المستوى المتطور لحكام الدراجات وقدرتهم على تحكيم أكبر البطولات.

يذكر أن فريق عمل اتحاد الدراجات في الأولمبياد الخاص يضم السكرتير الفني الحسن عقيلي، والسكرتير الإداري محمد عبدالرؤوف، والحكام سيف سرور الشرقي، وعلي سيف اليعربي، وعبدالله الحوسني، ووليد الشامسي، وعبدالله القاضي، وعبيد المزروعي، ونبيلة حسن مراد، وطلال عباس، وأحمد العطار.