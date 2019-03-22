محمد العضب: مشاركة ناجحة لشرطة دبي و«ميدان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب العميد خبير محمد عيسى العضب، مدير إدارة الخيالة في القيادة العامة لشرطة دبي، عن سعادته بنجاح مشاركة شرطة دبي ومؤسسة ميدان في الأولمبياد الخاص، التي تمثلت عبر توفير أكثر من 150 خيلاً في الألعاب العالمية التي استضافتها الدولة للمرة الأولى.

مشيراً إلى أن وجودهم في قلب الحدث عبر تسخير الإمكانيات المتاحة يعتبر واجباً وطنياً، وأحد أوجه الدعم للحدث الرياضي الإنساني الذي شهد مشاركة 7500 رياضي من 176 دولة من مختلف أنحاء العالم، الذين تنافسوا طوال الأيام الماضية في 22 لعبة أولمبية من بينها الفروسية.

اتفاقية

وأكد العضب أن المشاركة جاءت بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين شرطة دبي ومؤسسة ميدان مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 قبل انطلاق الحدث العالمي، وحرصت شرطة دبي ومؤسسة مدينة ميدان على تأمين أكثر من 150 جواداً ليتم استخدامها في منافسات الفروسية، فضلاً عن توفيرها التجهيزات كافة.

إضافة إلى الفرق الطبية والاحتياجات اللازمة، ودعم التوفير الفني خلال هذا الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم، موضحاً أن الخطوة تعكس أهمية في المشاركة المسؤولية المجتمعية.

توجيهات

وأكد العضب أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت على توفير كل احتياجات اللجنة العليا المنظمة للحدث الرياضي العالمي بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مؤسسة «ميدان»، سعياً إلى الإسهام في تقديم نسخة عالمية استثنائية تعكس الصورة الحضارية للدولة، باعتبار الإمارات صاحبة مبادرات رائدة تستهدف تنمية الرياضيين من أصحاب الهمم.

وأشار العضب إلى أن الأولمبياد الخاص يعتبر مناسبة خاصة وتظاهرة عالمية فريدة من نوعها، برهنت للعالم على مدى قدرة دولة الإمارات على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بتميّز واحتراف، كما شهدت البطولة نقلة رياضية نوعية على مستوى أصحاب الهمم.