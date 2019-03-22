الألعاب العالمية أبوظبي 2019.. نجاحات بلا حدود

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ختاماً للألعاب العالمية أبوظبي 2019، عقد مؤتمر صحافي أمس في أرض المعارض «أدنيك» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، وتيموثي شرايفر الرئيس الدولي للأولمبياد الخاص، ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وتالة الرمحي مديرة الشؤون الاستراتيجية في دورة الألعاب العالمية، ولاعب منتخبنا الإماراتي للغولف سيف القبيسي.

وكشف المؤتمر عن النتائج الإيجابية للألعاب العالمية أبوظبي 2019، وكيف ساهمت في تطور مهارات أكثر من 7500 لاعب ولاعبة، من 200 دولة حول العالم، ودور دولة الإمارات المحوري في دعم أصحاب الهمم على المستوى الإقليمي والدولي.

تسامح

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن الأولمبياد الخاص فرصة لإعلان التضامن والتسامح عبر دولة الإمارات ولكل شعوب العالم، ويشرفنا التزام أدنوك التي وفرت أكثر من 3000 متطوع، جعلوا من أدنوك الداعم الأكبر للتطوع، ولقد رأيت روح التضامن والحماس تتبلور في المسؤولية الجماعية، مشيراً إلى أن أدنوك خصصت برامج ومجالات للتوظيف لأصحاب الهمم، وسنقدم مجموعة من البرامج للتدريب في مدارس أدنوك.

استضافة

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: سعداء بترحيب العالم واستضافته عبر الألعاب العالمية، وقد كان لوزارة تنمية المجتمع الدور المهم في العمل لهذا الحدث والذي تبلور عبر لجنة الإرث، وإن أصحاب الهمم جزء من أجندة الوزارة ورؤية الإمارات 2021، وعقد خلوة وزارية للحديث عن أهمية الألعاب العالمية، وطرق دعم الأولمبياد الخاص.

وقد تم تنفيذ مبادرتين في هذا الشأن. وأضافت: كل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي وجهت بإنشاء جمعية لأمهات أصحاب الهمم، وهذه الجمعية تشمل جميع الإعاقات وليست الذهنية فقط، وذلك الأمر يعكس اهتمام سموها بأصحاب الهمم فسموها أم لجميع من يسكن على أرض الإمارات.

تنظيم

من جانبه قال محمد عبدالله الجنيبي: فخور كوني جزءاً من فريق عمل محترف عمل لمدة طويلة لتنظيم وإنجاح هذا الحدث الرياضي، ولذلك أوجه الإعلام بضرورة البحث عن الجندي المجهول خلف الكواليس، لقد شارك في هذا الحدث المتفرد خبرات واسعة حول العالم، كما شارك أولادنا وبناتنا الشباب الإماراتي الواعد في هذه المنظومة المتكاملة، كما أشيد بالدور الفاعل للداعمين والشركات الراعية كطيران الاتحاد، وأدنوك، ومبادلة.

تقدير

وأضاف تيموثي شرايفر، أتقدم بشكري وتقديري إلى دولة الإمارات وقيادتها، لقد قدمت الكثير لخدمة الأولمبياد الخاص، لقد أحدثوا ثورة في التسامح برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقد كان بداية عهد جديد ولد في أبوظبي، بعدما سجلت الألعاب العالمية أرقاماً قياسية حيث شارك قرابة 7500 لاعب ولاعبة من 200 دولة حول العالم.