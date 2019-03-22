أمل القبيسي: استضافة الحدث دليل على مكانة الإمارات الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالنجاح العالمي والاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص لعام 2019 وبالحضور المتميز والكبير من المشاركين على المستوى العالمي، حيث شارك أكثر من 7000 رياضي من أصحاب الهمم ممثلين لأكثر من 190 دولة.

وهذا يؤكد المكانة الدولية المؤثرة التي تتمتع بها دولة الإمارات وثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة الإمارات على استضافة الفعاليات الكبرى لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقدرتها على إنجاح مختلف الأنشطة ذات الطابع العالمي ما يعزز موقعها كوجهة رائدة عالمياً في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى.

تهنئة

ورفعت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهاني إلى مقام قيادتنا الرشيدة بالنجاح الباهر لمنافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي احتضنتها مدينة أبوظبي، مشيدة بجهود الدولة وبرؤية القيادة الرشيدة.

حيث أصبحت دولة الإمارات اليوم مركزاً رائداً ومهماً للفعاليات الدولية والعالمية، مثمنة الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأولمبياد الخاص، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام جزء من اهتمام سموه بتمكين كل فئات المجتمع وخاصة أصحاب الهمم والشباب ورعايتهم وتشجيعهم على التنافسية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الوطنية.

وأضافت معاليها، أن كل هذا يتفق مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد دائماً على أن يحظى أصحاب الهمم بحقوقهم كاملة بما يؤمن لهم المشاركة الفاعلة في كل مناحي الحياة، منوهة إلى أن استضافة أبو ظبي للأولمبياد الخاص يجسد الدعم القوي لأصحاب الهمم ويؤكد دورهم في مسيرة المجتمع كونهم عنصراً هاماً في التنمية البشرية.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن الإمارات تعتبر في طليعة دول العالم التي اهتمت بتوفير جميع مقومات الحياة الرغدة الكريمة لكل فئات المجتمع، والنهج الحضاري والإنساني الذي أكدت عليه قيادتنا الرشيدة في دعم جميع فئات المجتمع وتمكين كل أفراده ليحققوا طموحاتهم وطموحات دولتهم.

وأعربت معاليها عن اعتزازها وفخرها بنجاح هذا التجمع الرياضي العالمي ونجاح أبطال الإمارات في تحقيق النتائج والإنجازات، كما وجهت معاليها تحية فخر وإعزاز وتقدير لبطلات وأبطال الإمارات الذين تمكنوا من إحراز العديد من الميداليات ضمن منافسات الأولمبياد، مشيرة إلى أن أصحاب الهمم قد رفعوا اسم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل كافة ونجح أبطالنا من ذوي الهمم في حصد الألقاب وتحقيق الأهداف.

وترك بصمات واضحة تبرهن على أن الإعاقة لا تشكل حاجزاً بين الإنسان والإبداع والتميز، منوهة معاليها إلى أن القيادة الحكيمة تحرص على تمكين أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن الإمارات تتغلب دائماً على جميع العوائق أمام تحقيق الطموحات، لافتة إلى أن دولة الإمارات حريصة على أن تكون نموذجاً يحتذى به في مجال رعاية أصحاب الهمم.

دعم

وأكدت معاليها على الدعم الكبير والإشراف المتميز من قبل سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الرئيسة الفخرية للأولمبياد الخاص الإماراتي الأمر الذي ساهم في عكس مكانة الإمارات الرائدة، وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، وإبراز مدى اهتمامها ورعايتها لأصحاب الهمم وتوفير كل المتطلبات والممكنات التي تساعدهم على التفوق والإنجاز.

كما ثمنت معاليها جهود محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا الحدث العالمي الاستثنائي والناجح بامتياز.

مشيرة إلى الدور الكبير والمتميز من الكفاءات المواطنة في تنظيم الفعالية لما لهم من خبرات متميزة في تنظيم الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة الإمارات وخبرتها الطويلة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، مما جعل هذه البطولة حدثاً تاريخياً بكل المقاييس.

زيارة

وكانت معالي الدكتورة أمل القبيسي قد قامت بزيارة إلى فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبو ظبي 2019» في أرض المعارض بأبوظبي وحضورها جانباً من الفعاليات المقامة وقامت بتكريم عدد من الفائزين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية مع الأبطال. وأكدت أن استضافة هذا الحدث الرياضي الإنساني العالمي تمثل رسالة للعالم اجمع بأن الإمارات كانت وستبقى وفية لقيمها ومبادئها الإنسانية النبيلة، وستظل خير داعم لكل جهد بشري يستهدف بناء جسور التواصل والانفتاح والاحتواء والمحبة والتعاون والتعايش الإنساني.

كما أنه يعكس القدرات التنظيمية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات. وأشارت معاليها إلى أن خلال الزيارة لمسنا الفرحة والثقة الكبيرة التي يشعر بها أصحاب الهمم لمشاركتهم وسعادتهم الغامرة بخوض ألعاب الأولمبياد وشعورهم بالامتنان الكبير لما يحظون به من رعاية ودعم ليس له نظير وآمالهم الكبيرة في الإنجاز والاستمرار في تحقيق البطولات.