64 ميدالية ذهبية تزين أعناق أبطالنا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي حصول الوفد المشارك في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 على 182 ميدالية ملونة «64 ذهبية و55 فضية و63 برونزية»،.

في إنجاز كبير يسطره أصحاب الهمم ذوو الإعاقة الذهنية مجدداً في تاريخ الرياضة الإماراتية، بدءاً من مشاركتهم كأكبر وفد رياضي في تاريخ دولة الإمارات حتى خوضهم للمنافسات بشكل مشرف ومبهر للجميع ليتفوقوا في جميع الرياضات التي شاركوا فيها والمستوى الفني الذي أشاد به جميع الخبراء الرياضيين والمسؤولين في الدولة والذي كان ظاهراً من خلال المنافسات.

تنافس منتخب الإرادة للأولمبياد الخاص الإماراتي في ألعاب القوى، تنس الريشة، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، البولينج، ركوب الدراجات، الفروسية، كرة القدم، الغولف، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف، السباحة في المياه المفتوحة، رفع الأثقال، التزلج المدولب، السباحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، التراثلون، الكرة الطائرة، والإبحار. وحصل على ميداليات في جميع الرياضات مما يثبت المستوى الفني العالي لأفراد الفريق.

إنجاز جديد

من جهتها، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «إنجاز جديد يحققه أبناء الإمارات أمام العالم أجمع لنثبت للجميع مرة أخرى أننا دولة لا تنافس للتواجد فقط بل تنافس لتصل للمراكز الأولى ولتنجز وتحقق الأحلام وتغير للأفضل. أثر ما قمنا به اليوم سيبقى ليقصه أبناء هذا الجيل بكل فخر».

منتخب الأحلام

كما قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «منتخب الإرادة للأولمبياد الخاص الإماراتي هو منتخب الأحلام الذي حقق للشارع الرياضي ولشعب الإمارات ما يطمحون له في الرياضة، فاليوم أصحاب الهمم ذوو الإعاقة الذهنية هم عنوان للنجاح أينما ذهبوا، إنجازاتهم وقدراتهم كانت عنوان الحدث والروح العالية للفريق جعلت منهم مثالاً يحتذى به من الجميع، هذه هي البداية فقط ونتطلع لمشاركاتنا القادمة والبطولات العالمية في المستقبل».

في حين، قال سعيد النيادي رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العالمية: «فخورون بالأداء المشرف لأبنائنا وبناتنا والذي تحدث عنه العالم أجمع، جهودهم الكبيرة وحرصهم على التدريبات المستمرة خلال مرحلة التحضيرات للألعاب العالمية أتت ثمارها اليوم بحصادنا لـ 182 ميدالية، رقم نهديه لقيادتنا الرشيدة ولأسر اللاعبين ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، رقم للتاريخ سجله أصحاب الهمم».

يذكر أن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة قد تكون من 297 رياضياً ورياضية منهم 189 ذكوراً و89 إناثاً، و94 مدرباً ومرافقاً ومعالجاً، و125 لاعباً من صغار السن من عمر 2 إلى 7 سنوات و6 لاعبين مشاركين في العروض الفلكلورية لبرنامج الرقص، و لاعبين مشاركين في مؤتمر الشباب الدولي ليتجاوز العدد 500 مشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون بذلك أكبر وفد رياضي في تاريخ الرياضة الإماراتية وتاريخ المنطقة.