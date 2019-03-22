أيمن عبد الوهاب: متابعة أصحاب السمو زادت البطولة زخماً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سموهما لبعض المنافسات والفعاليات في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، وتتويج اللاعبين الفائزين في يوم الزيارة، قد زادت الألعاب العالمية زخماً وحضوراً وقوة، ورفعت من قيمتها بشكل كبير ومتميز.

وأوضح أن زيارة سموهما لها دلالات عدة، مؤكداً أن تلك الزيارة تمثل الكثير، لأهمية هذا الحدث الرياضي الإنساني، حيث نقف أمام أكبر تجمع عالمي، وألعاب عالمية حققت الكثير من الأرقام القياسية.

وتابع الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص: لقد بذلت الإمارات جهداً جباراً في استضافة الألعاب العالمية، على كافة الأصعدة، ودعمت الدولة للبطولة بكافة السبل، والآن في ختام المنافسات، نجني ثمار مساندة ودعم أصحاب الهمم.

وأضاف المصري أيمن عبد الوهاب أن الدولة التي ستستضيف النسخة المقبلة سيقع عليها عبئاً كبيراً على مستوى التنظيم والاستضافة، مشيراً إلى أن الدولة المستضيفة لـ2021 عليها أن تكون على نفس المعيار وأفضل، ونظراً لما قدمته الإمارات لأصحاب الهمم والألعاب العالمية، فإن الأمر سيكون صعباً.

يذكر أن السويد سوف تستضيف الألعاب الشتوية 2021، بينما تستضيف برلين الألعاب العالمية 2023.