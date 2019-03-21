محمد بن زايد: رسالة الإمارات الإنسانية لدعم أصحاب الهمم وصلت إلى العالم بكل عمقها ودلالاتها

المصدر: البيان الالكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رسالة الإمارات الإنسانية لدعم أصحاب الهمم وصلت الى العالم بكل عمقها ودلالاتها.

وقال سموه في حسابه على تويتر" انطلاقة جميلة وختام أجمل لمنافسات الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019 ".. سعدنا على مدار 8 أيام بمعايشة قصص ملهمة أبطالها أصحاب الهمم والعزيمة والإرادة..طاقات واعدة و مفخرة ﻷوطانها..كل الشكر والتقدير لأسرهم الداعم الأول لإمكاناتهم، دار زايد ستظل واحة أمل تلهم الطموحين وتدفعهم للإنجاز".



وأضاف" نجاح دولة الإمارات في استضافة " الأولمبياد الخاص " تنظيما ومشاركة وحضورا يعود إلى منظومة جهود مخلصة يقف خلفها جنود شرفوا الوطن ببذلهم وتفانيهم وعطائهم..رسالة الإمارات الإنسانية لدعم أصحاب الهمم وصلت الى العالم بكل عمقها ودلالاتها..كل الشكر لمن شارك في هذا النجاح".