«دبي الرياضي» يطلّع على تقارير اللجان وأداء الأندية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

رفع مجلس دبي الرياضي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه اللامحدود للقطاع الرياضي ورعايته وتشجيعه المستمر للرياضيين من خلال حرص سموه على متابعة الفعاليات الرياضية شخصياً في ميادين التنافس، ولقاء الأبطال وتثمين جهودهم وتحفيزهم لتقديم المزيد، مما كان له أبلغ الأثر في تعزيز مكانة الرياضة في الدولة وظهور أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين، كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم سموه اللامحدود للقطاع الرياضي ورعايته الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص- أبوظبي 2019، وتفضل سموه بافتتاح الألعاب التي تستضيفها الدولة بمشاركة قياسية هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الأولمبياد الخاص، وتقدم المجلس بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه للقطاع الرياضي عموماً، ومتابعة سموه لعمل المجلس وتوجيهاته ومبادراته لتطوير القطاع الرياضي في دبي وتوفير جميع مقومات نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية وانعكاساتها الكبيرة على صحة وحيوية أفراد المجتمع والتعايش فيما بينهم.

معايير

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي للدورة الرابعة للمجلس، الذي عقد برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد حارب الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة: د. عبد الله الكرم، علي بوجسيم، أحمد الشعفار، موزة المري، مريـم الحمادي، لمياء خان، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس، وأكد الطاير العمل لتنفيذ مبادرات وبرامج المجلس للعام 2019 بأعلى معايير التميز وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، التي وجه بتنفيذها خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول لمجلس الإدارة، والتي تمثل منهاج عمل للمجلس وللقطاع الرياضي عموماً لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي وصناعة مستقبله، كما وجه بإجراء تعديل على الخطة الاستراتيجية للمجلس لتكون مناسبة وفاعلة خلال المرحلة المقبلة وتتناسب مع المستجدات الجديدة.

تقارير

واستعرض مجلس الإدارة في الاجتماع تقارير اللجان الدائمة في المجلس وهي: لجنة الاستثمار والمشاريع، لجنة التطوير والمستقبل، لجنة الحوكمة، حيث استعرضت كل لجنة خطط عملها والمبادرات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتطوير العمل في القطاع الرياضي بدبي، وفق التوقيتات الزمنية المعتمدة من مجلس الإدارة، كما تم الاطلاع على البرنامج الزمني للخطة التنفيذية لإدارة وتأهيل المنشآت والمباني الرياضية في دبي، لتكون داعمة ومتناسبة مع جميع احتياجات أصحاب الهمم من رياضيين وجمهور وفق المواصفات الرسمية المعتمدة والتي تحمل اسم «كود دبي للبيئة المؤهلة»، وتوفر لهذه الفئة المهمة من المجتمع كل سبل الراحة والسعادة.

كأس آسيا

وتم في الاجتماع الاطلاع على التقرير النهائي لمجموعة دبي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي استضافت 11 مباراة في ستاد آل مكتوم وستاد راشد ضمن البطولة الأكبر في تاريخ بطولات كأس آسيا لكرة القدم، والتي نالت ثناء وتقدير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجميع الوفود الزائرة للدولة، كما تم أثناء البطولة تدشين ستاد آل مكتوم الجديد الذي يعد تحفة معمارية وإضافة مهمة للمنشآت الرياضية في الدولة، وتم التأكيد على المكاسب الكبيرة التي تحققت من هذه الاستضافة من خلال تطوير المنشآت الرياضية واستقبال عشرات الآلاف من الزائرين من مختلف دول آسيا من لاعبين وإعلاميين ومتفرجين، وإشراك المئات من المتطوعين من الشباب ومن رجال الأمن والمنظمين، الذين قدموا أجمل الصور عن كرم الضيافة وحسن التعامل مع الضيوف في بلد الأمن والأمان والسعادة.

متابعة

واطلع مجلس الإدارة على تقرير متابعة الأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي الذي وجه مجلس الإدارة بتنفيذه، وأنجزته إدارة التطوير الرياضي في المجلس، وهو يتضمن معلومات تفصيلية ضمن 4 محاور هي: الأداء الفني للفريق الأول وفرق الأكاديميات، الأداء الإداري، الأداء التنظيمي وتوفير المختصين في جوانب العمل الرياضي وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، والأداء المالي، وكذلك الاطلاع على تقرير جانب الاستثمار في الأندية، وقد أكد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم تحديث التقرير بشكل مستمر وتحديد جوانب التطور في أداء كل ناد وشركة كرة قدم في جميع المحاور، التي يغطيها التقرير، وتحديد التحديات التي يجب تذليلها من أجل تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء في جميع المجالات، كما تم التوجيه بقيام خبراء من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتقييم أكاديميات كرة القدم في دبي ورفع التوصيات لمجلس دبي الرياضي.

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اعتمد مجلس الإدارة إرسال 6 لاعبين من أندية دبي ضمن الفئة العمرية 14-18 سنة إلى فرنسا للتدريب بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك ضمن مبادرات المجلس لتطوير اللاعبين الموهوبين.