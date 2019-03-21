«الكاراتيه» يقر مجلس شرف للاتحاد وتكريم «سنكل» والنعيمي خلفاً له

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه اجتماعه الثالث بمقر الاتحاد بدبي، أول من أمس، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، وقرر إنشاء مجلس شرف للاتحاد، وكلف مريم الشامسي عضو المجلس بإعداد لائحة المهام لمجلس الشرفـ، وتم قبول استقالة المهندس مروان سنكل نائب الرئيس والقيام بتكريمه لما قدمه من مجهودات مقدرة للاتحاد خلال فترة عضويته وتم ترشيح إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات لعضوية المجلس بدلاً منه، وقرر المجلس بعد الاطلاع على خطاب الاتحاد الدولي بشأن تحديد موعد إقامة بطولة العالم للكاراتيه المقامة بدبي عام 2020، مخاطبة مجلس دبي الرياضي لاستشارته بشأن تحديد الموعد المناسب لإقامتها خلال شهر نوفمبر 2020،بحيث لا يتعارض إقامتها مع أي فعاليات أخرى مقامة بدبي، وتقرر أيضاً مخاطبة شركة ميراس لتحديد موعد لزيارة وفد من الاتحاد لها لمناقشة وبحث إقامة البطولة بالمجمع الرياضي في (سيتي ووك).

وناقش المجلس مشاركة المنتخبات الوطنية للكاراتيه في بطولة آسيا للناشئين والشباب بماليزيا وكذلك بطولة آسيا للرجال والسيدات وانتخابات الاتحاد الآسيوي بأوزبكستان يوليو المقبل، وقرر المجلس تكليف لجنتي المنتخبات والفنية باعتماد أسماء الوفد الفني للبطولتين، وعلى جانب آخر، وافق المجلس على تكوين لجنة اختبارات للأحزمة الملونة وتكليف حميد شامس الأمين العام المساعد بمهام إعداد لائحة الاختبارات لكافة الأحزمة الملونة والأسود بجميع درجاتها وكذلك التعميم على كافة الأندية والمراكز بعدم إقامة أي اختبارات للأحزمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد.

وناقش المجلس، تكريم اللجان العاملة في بطولة الدوري العالمي التي أقيمت بدبي فبراير الماضي وتم تكليف راشد عبد المجيد الأمين العام مدير البطولة وحميد شامس الأمين العام المساعد المنسق الفني بإجراء ما يلزم من اجل إقامة حفل تكريم يليق بنجاح البطولة وتحديد موعد مناسب للحفل.