تكريم دولي لأبطال أبوظبي للزوارق السريعة في حفل موناكو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تغادر فرق أبوظبي للزوارق السريعة غداً، إلى إمارة موناكو، حيث سيكون على موعد مع التكريم السنوي والكلاسيكي، للأبطال في كل البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، كما يتم من خلال هذه الاحتفالية أيضاً الإعلان عن أغلب الأجندات البحرية التي لم يتم إعلانها مسبقاً وتوضيح الخارطة البحرية للمنافسات الدولية في الموسم المقبل،

وسيكون لفرق أبوظبي، النصيب الأكبر في التكريم والتقدير بين كل الفرق العالمية المشاركة، لا سيما وأنها حصدت ذهبية بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وذهبية بطولة العالم لزوارق «الاكس كات»، وذهبية بطولة العالم للدراجات المائية، وفضية بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وبرونزية «الإكس كات»، بالإضافة إلى ذهبية الفرق في منافسات الفورمولا 1 وذهبية السرعة أيضاً، وهو حصاد إماراتي عالمي كبير، في الحفل الرياضي الأهم للرياضة البحرية.

شكر ووعد

وتضم بعثة فرق أبوظبي، سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية رئيساً، والمتسابقين ثاني القمزي وماجد المنصوري وراشد الطاير وفالح المنصوري وراشد الملا وراشد القمزي وشون تورنتي وناصر الظاهري، توجه سالم الرميثي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للنادي، وأكد أن دعم القيادة الرشيدة دوماً للرياضة البحرية وتوفير كل عناصر النجاح لها، ساهم في أن تجلب فرق أبوظبي للزوارق السريعة الإنجاز والتفوق للرياضة البحرية الإماراتية، وقال: نعد أن نكون دائماً عند حسن الظن بحيث نقدم أفضل طاقاتنا ونستثمر جهود أبطالنا في الوصول للمنصات والتتويج دائماً.

وأضاف الرميثي: فريق أبوظبي كان على موعد دائماً في الموسم الماضي مع منصات التتويج، وحصدنا الإعجاب العالمي في كل مكان يشارك من خلاله الفريق، ووصلنا في مشاركاتنا وحضورنا الدولي إلى التواجد في 20 مدينة في مختلف أنحاء العالم شهدت على رفع علم الإمارات والفوز بالمراكز الأولى، وفي أغلب هذه المدن والمشاركات كنا دائما ما نحقق المراكز الأولى والألقاب عبر المشاركة.