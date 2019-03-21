الزبير: 5 أيام لا تنسى من الخبرات

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أشار الحكم المونديالي والدولي بكرة اليد عمر محمد المرزوقي «الزبير»، إلى أن مشواره بساحات اللعبة كلاعب وإداري وحكم مونديالي امتد لأكثر من ربع قرن، اكتسب منها الشهرة والمكانة العالمية، إلى جانب الخبرات العالية، ولكن مشاركته على مدار 5 أيام في إدارة أكثر من 18 مباراة من أصل 100 مباراة تقريباً خلال الأولمبياد الخاص أكسبه خبرات لم يكن يتوقعها في حياته، وخاصة أنها تمثلت مع هذه الفئة المجتمعية، بتجربة رائدة. معرباً عن بالغ سعادته بتواجده ضمن حكام مباريات كرة اليد، وأكد الزبير، حرصه على المشاركة في هذا المحفل الدولي ومن باب التطوع في مجاله.