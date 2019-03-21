سباحة الإمارات .. مشاركة تاريخية في أكبر حدث إنساني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

شهد لاعبو الفرق المشاركة بالألعاب العالمية لحظات لا تنسى وذكريات حافلة بالأوقات الممتعة خلال فترة استضافة الإمارات لأكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم، إذ حظي العديد من الرياضيين بجوائز شرف المشاركة بالألعاب التي تهدف إلى تعزيز مبدأ التضامن مع أصحاب الهمم، وتظهر قدراتهم على مستويات عالمية.

تجربة مميزة

شكلت الألعاب العالمية تجربة مميزة للمشاركين وللمتابعين على حد سواء، إذ شهدت رياضة السباحة مشاركة ريبيكا هاتشر البالغة من العمر 21 عاماً، والتي مَثلت دولة الإمارات في السباحة التي أقيمت كافة منافساتها في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

فرصة

ولدت ريبيكا ونشأت في الإمارات لأبوين أمريكيين، واقتنصت فرصة استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للمشاركة في سباقات السباحة المتنوعة، إذ تمكنت من تحقيق المركز الرابع في سباقات 50 متر سباحة ظهر، والمركز الخامس في 100 متر حرة، والمركز الرابع مرة أخرى في سباقات التتابع. لم تستطع ريبيكا من التتويج بالميداليات الملونة، لكنها حظيت بجائزة أهم وهي شرف المشاركة في الحدث العالمي، وتمكنت من إجراء مقابلة صحفية مع الفريق الصحفي المكون من مراسلي الألعاب العالمية من أصحاب الهمم: بلال حفيظ وبرندون مونسوريت وكريستوفر سوامينثان.