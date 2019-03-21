فاهم القاسمي: دمج أصحاب الهمم على أجندة الغولف

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

ثمن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللامحدود لأصحاب الهمم، وهو ما أعطى تميزاً لمنافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

مشيراً إلى مشاركة أصحاب الهمم في منافسات الغولف ضمن الألعاب التي يتضمنها هذا الحدث الدولي والعالمي، ومعرباً عن سعادته لما لمسه على أرض الواقع خلال المنافسات وما قدموه من مستويات عالية أثلجت صدورنا جميعاً، عكستها الرغبة الجامحة من هذه الفئة المجتمعية بمزاولة اللعبة والتي اقتصرت على الأسوياء منذ انتشارها في دولتنا، تضعنا أمام مسؤوليات كبيرة في المستقبل بوضع هذه الفئة من مجتمعنا في بؤرة اهتمامنا، وتستهدف وضع أصحاب الهمم ضمن أجندة اتحاد الإمارات السنوية في بطولات الغولف المحلية بالمرحلة الأولى من بداية من الموسم المقبل، ومؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال سباقة في المبادرات الدولية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وبما يساهم بزرع روح المحبة والتسامح والروح الرياضية العالية.

توجيهات

وأوضح الشيخ فاهم القاسمي، إلى أن اتحاد الإمارات للغولف يستمد توجهاته الحالية من التوجيهات السامية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يساهم بأن تكون الرياضة «أسلوب حياة» لجميع أبناء المجتمع، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الرياضية داخل الدولة وفي واجهتها اتحاد اللعبة والمجالس الرياضية وأندية أصحاب الهمم، واستطرد قائلاً سيتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة هذا التوجه الرياضي الإنساني لأهميته الكبيرة في دعم التواصل مع أصحاب الهمم وتوفير فرص تدريبية تتيح لهم ممارسة رياضة الغولف بشكل يتيح لهم المنافسة مع أقرانهم الأسوياء.

دعم

وأكد: أن استضافة هذه الدورة تقدم فرصة للإظهار للعالم أجمع مدى الدعم والرعاية التي يحظى به أصحاب الهمم في الدولة، حتى أضحت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً التي توفر مبادرات وتشريعات تسخر كافة الجهود لنشر اللعبة ولتشجيع هذه الشريحة للانخراط الفاعل والمثمر في المجتمع الإماراتي، ومن اجل تنفيذ دقيق وسليم لدمج أصحاب الهمم مع أقرانهم من الأسوياء لا بد من تنظيم ورش عمل على ارض الواقع وبساحات اللعبة، مع عدم إغفال الدور الكبير لأولياء الأمور لتحفيز أبنائهم وشحذ هممهم على الممارسة، ومن جانبنا في اتحاد اللعبة سنوفر جميع الجوانب النفسية والفنية مع كامل التجهيزات ومتطلبات مزاولة اللعبة في سباق مع الزمن للوصول للأهداف التي ننشدها في اتحاد اللعبة.