الأولمبياد غيّر حياة لاعبي «الأخضر»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت شهد سنبل، لاعبة منتخب الأولمبياد الخاص السعودي للبوتشي، بأن مشاركتها في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 ساعدها على تكوين صداقات جديدة مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة لتعزيز ثقتها بنفسها. هذا وشهدت منافسات الألعاب العالمية خامس أيام البطولة تحقيق الفريق السعودي للعديد من النتائج الإيجابية، حيث فاز كل من جوري القثمي وبشاير الصواف بالميدالية الذهبية والفضية على التوالي لألعاب القوى في منافسات الوثب، فيما حقق محمد الرفاعي ذهبية الجري لـ100 متر، وفيصل القصيبي بذهبية السباحة لـ25 متراً.