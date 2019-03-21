أبطال اليد: تتويج محمد بن زايد وسام على صدورنا

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

أكد لاعبو منتخبنا الوطني الموحد لكرة اليد، أن تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهم بالميدالية الذهبية هي وسام على صدورهم، وشرف لا يضاهيه شرف، معربين عن سعادتهم بمصافحة سموه لهم، وحرصه على الشد من أزرهم في هذا المحفل العالمي. وسادت أجواء الفرحة الطاغية على أعضاء منتخبنا الوطني الموحد لكرة اليد والمتوج بالميدالية الذهبية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بعد تغلبه على نظيره الروسي في المباراة النهائية بنتيجة 13-10، بعد تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمنتخب بالذهب.

وقال قائد منتخبنا الوطني الموحد لكرة اليد سالم النعيمي، إن مصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتتويجه للمنتخب بالمركز الأول هي الفرحة الحقيقية، مضيفاً: شعور لا يوصف أن يتم تكريمنا من سموه، فمصافحة سموه أكبر شرف بالنسبة لنا، وشعور يعجز اللسان عن وصفه، فكل شخص يتمنى أن يحظى بذلك الشرف من سموه صاحب الأيادي البيضاء على الجميع.

وأعرب لاعب منتخبنا لكرة اليد صلاح مبارك عن فخره بمصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن تشريف سموه للمنتخب على منصة التتويج كان مفاجأة أكثر من رائعة، وقال: هذه الميدالية الرابعة التي أحرزها، ولكني أعتبرها الميدالية الأغلى والأفضل في تاريخي لأن سموه توجني بها شخصياً، وزادت سعادتي بمصافحة سموه وتشريفه لنا وهو الذي يعد تكريماً ووساماً على صدورنا جميعاً.

وقال جاسم رمضان البلوشي لاعب منتخب اليد من أصحاب الهمم: لا توجد كلمات تعبر عما في داخلي من فرحة وسعادة بتتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنا، وسموه أكبر داعم للرياضة والرياضيين وخاصة من أصحاب الهمم، ولولا دعم سموه لما وصلت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لهذا النجاح التاريخي.

بدوره أكد سالم أحمد لاعب المنتخب أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمنتخب وسام على صدورنا جميعاً، وقال: رؤية ومصافحة سموه عيد بالنسبة لنا، وتغني عن ألف ميدالية، فمصافحة سموه تعد بالنسبة لنا الذهب في حد ذاته، وكانت مفاجأة رائعة للغاية أن نلتقي سموه على منصة التتويج ونشاهد ابتسامته فرحاً بأبنائه من أبطال الإرادة في هذا المحفل العالمي.

من جهته اعتبر عيسى الشعيلي إداري منتخبنا الوطني الموحد لكرة اليد أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضيين من أبناء الإمارات هو أفضل تتويج على الإطلاق، مؤكداً أن تتويج سموه للاعبين أسعد الجميع خاصة من أبطال الإرادة الذين وعدوا وأوفوا وتمكنوا من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية عن جدارة، ونحن نهدي الذهبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي لم يدخر جهداً من أجل دعم أبنائه وبناته في مختلف المجالات.