سيف بن زايد يلتقي أبطال الأولمبياد الخاص

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» المقامة حالياً في أرض المعارض بأبوظبي، واطلع سموه على جانب من الفعاليات المقامة بهذا الحدث العالمي الإنساني، متفقداً عدداً من قاعات وأجنحة الخدمات المقدمة للأبطال، من بينها المركز الطبي وغرفة العمليات.

رافق سموه في جولته معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومحمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة وأنجال سموه.

والتقى سمو وزير الداخلية عدداً من الأبطال من المشاركين الإماراتيين والعالميين من أصحاب الهمم الذين تجمعوا في أرض التسامح أبوظبي في أجواء من المحبة والتنافس الرياضي الشريف، وحرص سموه على الحديث معهم، والتقاط الصور التذكارية مع الأبطال والمتطوعين.

كما كتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على موقع سموه الرسمي «تويتر» احتفالاً بفوز منتخب الإمارات للكرة الطائرة بذهبية الأولمبياد الخاص: «عيال زايد جابوا الذهب».. منتخب الإمارات للكرة الطائرة يحرز الميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب أوغندا في المباراة النهائية..