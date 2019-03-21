محمد بن راشد يكرّم السعودي الفائز بذهبية ألعاب القوى

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشاب السعودي الذي فاز ببطولة ألعاب القوى في الأولمبياد وحصل على الميدالية الذهبية، تقديراً من سموه للإنجاز الذي حققه الشاب وتشجيعاً له على المثابرة وتحقيق الإنجازات والنجاح في المستقبل، حيث هنأه سموه على تفوقه وتمثيل بلاده والعرب خير تمثيل في هذا المحفل الرياضي العالمي.

عقب ذلك، حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه جانباً من مباراة كرة اليد التي أقيمت بين فريقي دولة الإمارات وإسبانيا.

وخلال الجولة التي شملت معظم صالات منافسات الأولمبياد، التقى سموه عدداً من أصحاب الهمم وصافحهم، وتحدّث معهم عن مشاركتهم في منافسات الأولمبياد ضمن مختلف الرياضات المتضمنة فيها، وتمنى سموه لهم تحقيق مزيد من النجاح والانتصارات في المضمار الرياضي.