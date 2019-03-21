موسيقى عالمية في ختام الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشهد حفل الختام الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، مشاركة عدد من أبرز الأسماء المعروفة في عالم الموسيقى والغناء في العالم. وسيكون الآلاف من الحاضرين خلال الحدث، الذي يعلن ختام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والذي يقام في مدينة زايد الرياضية مساء اليوم، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، مثل كيلا سيتل، ونيكول شيرزينغر.

يشهد الحدث أيضاً، مشاركة عدد من أهم النجوم في العالم العربي، مثل النجم الإماراتي حمد العامري، والنجم السعودي والخليجي راشد الماجد، والمطرب العراقي وليد الشامي. ويشكل الحدث ختاماً للفعاليات التي استمرت على مدار سبعة أيام متواصلة، وعبرت عن الإصرار والهمم والشجاعة والاحتفاء بالروح الإنسانية.