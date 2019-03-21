استعراض مميز لأبرز نجوم الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو استعراضاً مميزاً بمساهمة عدد من أبرز نجوم الجوجيتسو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الأحد الماضي، وذلك على هامش منافسات الأولمبياد الإماراتي الخاص - الألعاب العالمية والذي يمثل أكبر تجمع عالمي لأصحاب الهمم.

ونالت الفعالية التي حضرها مئات الموظفين وطلبة المدارس إشادة كبيرة من المسؤولين، وأكد محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أهمية اتخاذ مبادرات مثل الأولمبياد الإماراتي الخاص- الألعاب العالمية كمنصة لإعداد الجيل الجديد من أبطال الإمارات في هذه الرياضة التي ينتظرها حتماً مستقبل مشرق.

وأضاف: إن هذه المبادرات الرائدة التي ترتكز على الإنسان، تعكس بشكل كبير مبادئ عام التسامح التي نشأ عليها مجتمع الإمارات، فضلاً عن حرص القيادة الحكيمة على دمج أصحاب الهمم في مجتمعهم بشكل فاعل.

كما أكد المرزوقي، أن روح التسامح العظيمة تتقاطع بشكل كبير مع قيم رياضة الجوجيتسو والمستقبل المشرق الذي ينتظرها في العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً على أيدي كوكبة من الشباب الطامح إلى رفع راية الدولة عالياً.