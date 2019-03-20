محمد بن راشد يزور فعاليات الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم فعاليات الألعاب العالمية الأولمبياد الخاص

الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 14 - 21 من شهر مارس الجاري.

وقام سموه بجولة تفقدية لصالات المركز التي تجري فيها المنافسات الرياضية بين مختلف الفرق الإماراتية والعربية والأجنبية المشاركة في هذا الحدث العالمي الإنساني الرياضي الذي تستضيفه دولة الإمارات،

وينظم لأول مرة في دولة عربية منذ تأسيس هذه الألعاب في العام 1968 ونظمت نسخته الأولى في مدينة شيكاغو الأمريكية في العام نفسه.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة غرفة عمليات الأولمبياد التي يعمل فيها عدد من المتطوعين المحليين والأجانب

ويتم فيها مراقبة جميع أقسام وصالات المركز وتنظم العمليات اللوجيستية الخاصة بالأولمبياد من خلال شاشة إلكترونية ضخمة حيث استمع سموه من المتطوعين في الحدث إلى شرح عن مهام الغرفة وآلية عملها من خلال الشبكة العنكبوتية حيث يتم مواكبة كل الأمور المتعلقة باللاعبين والمدربين والزائرين وغيرهم والألعاب التي تجري.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته الشاب السعودي اليتيم حسن الحضركي الذي فاز ببطولة ألعاب القوى في الأولمبياد وحصل على الميدالية الذهبية وتقديرا من سموه للإنجاز الذي حققه الشاب السعودي كرمه تشجيعا له على المثابرة وتحقيق الإنجازات والنجاح في المستقبل.