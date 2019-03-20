35 متطوعاً من «إكسبو 2020» في الألعاب العالمية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

زار وفد من المسؤولين في إكسبو 2020 دبي مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، للاطلاع على الأعمال التنظيمية واللوجستية والإدارية اليومية في فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

واطلع كل من ريتا بينتيدو، نائب رئيس قسم الموارد البشرية والقوى العاملة والمتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، ومايكل جوانو، رئيس التدريب والمشاركة والاتصالات الداخلية، على أنشطة برنامج المراقبة الرسمي في مقر (أدنيك) والتقيا كبار المسؤولين في الألعاب العالمية، ومن ضمنهم أعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

كما شهد أول من أمس حضور عدد من مسؤولي العمليات والموظفين المسؤولين عن التنظيم إلى أدنيك، ضمن التعاون المتواصل والوثيق بين الحدثين العالميين. ويتيح برنامج المراقبة، الذي يمثل شراكة مهمة لترسيخ الإرث على المدى الطويل، للموظفين والمسؤولين الرسميين، فرصة لتبادل خبرات بين اثنين من أكبر الفعاليات التي تشهدهما دولة الإمارات.

وكان 35 شخصاً من عمليات إكسبو 2020 قد سجلوا في برنامج التطوع في الألعاب العالمية، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات في مجال إدارة العمليات في حدث على مستوى هائل.

وقال خلفان محمد المزروعي، مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «لا شك أنه سيكون للخبرات التي اكتسبتها أبوظبي من استضافة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أكبر حدث إنساني ورياضي لهذا العام، فائدة هائلة خلال تنظيم إكسبو 2020». وأضاف: «يعتبر كل من الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وإكسبو 2020، حدثين بالغي الأهمية لما سيحدثانه من تغيير يستمر عبر إرث طويل الأمد ذي أثر إيجابي على الأجيال القادمة في الإمارات والمنطقة والعالم. لهذا السبب من الضروري أن يكون التعاون وثيقاً بين كبار المسؤولين في هذين الحدثين».