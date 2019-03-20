رئيس الأولمبياد الخاص يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار أمس تيموثي شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وبصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان تجول شرايفر في أروقة واحة الكرامة التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات البواسل وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، مبدياً إعجابه بالفن المعماري الراقي لنصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. كما شهد شرايفر مراسم واحة الكرامة التي تخللها عرض سلام العلم وعزف الفرقة الموسيقية والخيالة.