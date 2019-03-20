بيتر سيدينبيرغ يشارك خبراته مع الطواقم الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن انضمام الطبيب والبروفيسور في طب العائلة والطب الرياضي، الدكتور بيتر سيدينبيرغ لفريق عمل اللجنة الطبية للأولمبياد الخاص وذلك للعمل جنباً إلى جنب مع الطواقم الطبية المشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ووصل الدكتور سيدينبيرغ المتخصص في الطب الرياضي لأصحاب الهمم إلى أبوظبي مؤخراً لتقديم الدعم للجنة الطبية المحلية للأولمبياد الخاص وكذلك المساهمة في تحديد لياقة الرياضيين للمشاركة في الألعاب الرياضية.

وسيُعنى الدكتور سيدينبيرغ بالمساهمة في قرارات حاسمة فيما يتعلق بأهلية اللاعبين لمواصلة اللعب أو التوقف وذلك وفق آلية معتمدة لذلك.

وفي هذا الصدد، قال مطر سعيد النعيمي، مدير دائرة الطوارىء والأزمات في دائرة الصحة أبوظبي: «سعداء باستضافة الدكتور سيدينبيرغ الذي يُعد من أبرز الخبراء على مستوى العالم في مجال الطب الرياضي وطب العائلة، حيث سبق له وأن شارك في العديد من المسابقات الرياضية لأصحاب الهمم وعلى مدى 19 عاما، وكانت آخر بطولة شارك بها هي الألعاب الخاصة الأمريكية.

وأضاف النعيمي: «نتطلع إلى توفير كافة سبل نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير عن طريق توفير القدرات البشرية والمادية لتقديم الرعاية الطبية المناسبة لضيوف الدولة».

ويعمل الدكتور سيدينبيرغ كبروفيسور في الطب الرياضي وطب العائلة في جامعة بنسلفانيا الأمريكية بالولايات المتحدة، ولديه خبرة لا تقل عن 20 عاما في مجال الطب الرياضي، كما لديه مشاركات واسعة في دورات الأولمبياد الخاص على مستوى العالم.